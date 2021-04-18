Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.04.2021 08:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2021 08:33
    ABONE OL

    'da iftara dakikalar kala 4 katlı apartmanda yangın çıktı!

    Son dakika haberi... 'nın ilçesinda dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi. 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

    DHA
    4 katlı apartmanda korkutan yangın!

    'nın ilçesindeki 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.Yangın, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi 'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yükselen alev ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, apartmandakiler de tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



    Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Bursa'da iftara dakikalar kala 4 katlı apartmanda yangın çıktı!