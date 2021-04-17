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    • 18.04.2021 06:34
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    | den bu bölgelere kritik uyarı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına... 18-22 Nisan

    tahminleri Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Tahminlerde özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise Marmara'da havanın perşembeye kadar yağışlı olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli ...

    Meteorolojiden bu bölgelere kritik uyarı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile gece saatlerinde Trakya kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

        ADANA °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 28°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

            ANKARA °C, 23°C
            Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 23°C
            Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

            BOLU °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            AMASYA °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ARTVİN °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            IĞDIR °C, 28°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 28°C
                Parçalı ve az bulutlu

                DİYARBAKIR °C, 28°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 28°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 32°C
                Parçalı ve az bulutlu

                18 NİSAN 2021 PAZAR HAVA DURUMU

                19 NİSAN 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden bu bölgelere kritik uyarı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına... 18-22 Nisan