"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Yayalara aldırış etmeden üst geçidi kullanan motosiklet sürücüleri rahat tavırları ile dikkat çekti. Üst geçidi kullanan motosiklet sürücüsü "Hastanedeydim, acilde yakınım vardı, onu taburcu ettim. Evim de burada olduğu için bu üst geçidi kullandım. Kimse olmadığı için geçtim, yapacak bir şey yok" dedi. Geçidi kullanan başka bir motosiklet sürücüsü ise, "Kimse olmadığı için geçtim." dedi.