Şişli'de hastane yakınında, yaya ve engellilerin geçişi için yapılan üst geçit motosiklet sürücüleri tarafından işgal edildi. Üst geçitte, motosiklet sürücüleri ile karşılaşan yayalar zor anlar yaşıyor.
Şişli'de bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin hemen yakınındaki üst geçit motosikletlilerin işgali altında. Yaya ve engellilerin geçişi için yapılan üst geçidi, yolunu kısaltmak isteyen motosiklet sürücüleri kullanıyor. Üst geçidi kullananların güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüleri tepkiye neden oldu.
"YAPACAK BİR ŞEY YOK"
Yayalara aldırış etmeden üst geçidi kullanan motosiklet sürücüleri rahat tavırları ile dikkat çekti. Üst geçidi kullanan motosiklet sürücüsü "Hastanedeydim, acilde yakınım vardı, onu taburcu ettim. Evim de burada olduğu için bu üst geçidi kullandım. Kimse olmadığı için geçtim, yapacak bir şey yok" dedi. Geçidi kullanan başka bir motosiklet sürücüsü ise, "Kimse olmadığı için geçtim." dedi.