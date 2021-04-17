Oğulları ve kendisi darp edilen İ.K. bu sırada eline geçirdiği bıçak ile saldırganlardan birini sırtından bıçakladı. Saldırganlar işyerinden dışarı çıkan İ.K.'nin üzerine araç sürüp kaçtı. Pastanedeki kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Pastanedeki kavgada sırtından bıçaklanan 23 yaşındaki A.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. İ.K. ve çocukları da darp sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olay yerinde bulunan bir araçta 1 adet pompalı tüfek ile yola saçılan 4 adet tüfek fişeği ele geçirdi.