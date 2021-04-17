"BÖYLE BİR ŞEYE İLK DEFA DENK GELİYORUM DEDİLER"

Durumun hayatları için tehlike arz ettiğini ifade eden kişi, "İşin define tarafı yasadışı falan onu yetkililere haber vermek tabii ki çok önemli ama bir de ayrıca buraya gelen kişilerin hayatı için tehlike arz ediyor bu durum. Dolayısıyla yetkililere haber verdik. Anladığım kadarıyla hassas bir konu bu.