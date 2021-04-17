



"BU FOTOĞRAF ÇOK ACI VERİCİ BİR FOTOĞRAF"

Bu fotoğrafın çok acı verici olduğunu belirten Özpınar, fotoğrafta, Sultan Divani'nin huzuruna çizmeleriyle gelen bir Prensin göründüğünü ifade etti. Özpınar, "Bu fotoğraf tabi pek çok şeye bedel aslında. Prens Philip'in babası o dönem ki Prens Andrea Yunan Orduları'nın başında Anadolu işgaline gelenlerden birisi. Anadolu'da pek çok zulüm yaptığını biliyoruz. Hatta bu zulümler pek çok kitaba geçmiş, Genelkurmay Başkanlığımızın yayınladığı Türk İstiklal Harbi adlı kitapta şöyle bir ifade var; Sakarya Savaşı'nın olduğu günlerde esir aldığımız bir Yunan askeri yaptıkları tüm zulümlerin yakıp yıkmaların vesaire her şeyin Prens Andrew'in yani bugün cenaze töreni yapılacak Philip'in babası Andrew tarafından emir verildiğini ifade ediyor. Bu fotoğrafta aslına bakılırsa yalın ve öz olarak Yunan zulmünün açık bir delili" diye konuştu.