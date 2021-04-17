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    • 17.04.2021 12:49
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji birçok bölge için saat verdi! "Toz taşınımı" uyarısı: Çamur şeklinde yağacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, , Marmara ve Batı 'de gece saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı "toz taşınımı" öngörülüyor. "Toz taşınımı" nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

    AA
    Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı! O saate dikkat

    Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı "toz taşınımı" öngörülüyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı "toz taşınımı" tahmin ediliyor.

    Hafta sonuna dikkat! Gökten çamur yağacak!


    ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ
    "Toz taşınımı"     nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


    İL İL 17 NİSAN HAVA DURUMU RAPORU
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
    Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TOZ TAŞINIMI UYARISI
    Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı zamanla batısının çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

        ADANA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 25°C
        Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu

        HATAY °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 22°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

        ANKARA °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 18°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu

            IĞDIR °C, 25°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu

            KARS °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 30°C
            Az bulutlu

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji birçok bölge için saat verdi! "Toz taşınımı" uyarısı: Çamur şeklinde yağacak