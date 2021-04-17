HAVA DURUMU | Meteoroloji birçok bölge için saat verdi! "Toz taşınımı" uyarısı: Çamur şeklinde yağacak



KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı