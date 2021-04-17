Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 17 Nisan 2021

KİDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın
Serhat ile Sibel Işık'ın biricik kızları Ela Işık
Azize ile Nejdet Aktaş'ın yakışıklısı Talha Aktaş
Remziye ve Abuzer Türk'ün yavruları Halil İbrahim, Efeberk ve Asel
Sevda ile Fuat Kara'nın yakışıklısı Sarp Kara