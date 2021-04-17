Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.04.2021 14:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2021 14:19
    ABONE OL

    İBB'nin 21 haftalık hamile çalışanı Öztürk koronavirüse yenik düştü

    (İBB) Yuvam İstanbul 'nde birim asistanı olarak görev yapan 21 haftalık hamile Öztürk (30), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öztürk'ün evi'nden kaldırılan cenazesi, 'nda toprağa verildi.

    DHA
    Hamile İBB çalışanı koronavirüse yenildi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yapan 30 yaşındaki Özgün Öztürk (30), bir süre önce koronavirüse yakalandı.

    21 haftalık hamile olduğu öğrenilen Öztürk, hayatını kaybetti. Öztürk için Gazi Mahallesi'ndeki Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB çalışanları ve Öztürk'ün yakınları katıldı.

    Törende Özgün Öztürk'ün eşi Ufuk Öztürk, annesi Nuriye Dündar ve babası Mehmet Doğan taziyeleri kabul etti. Özgün Öztürk, törenin ardından Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



        10 Haziran 1991'de doğan Özgün Öztürk'ün 2 Mart 2020 tarihinden bu yana Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yaptığı, Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu olduğu öğrenildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam İBB'nin 21 haftalık hamile çalışanı Özgün Öztürk koronavirüse yenik düştü