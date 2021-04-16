Bursa'da iki yıl önce evlenen Ayşe (27) ve Erhan (38) Sari çiftinin bebekleri Ali Osman'a, 6 aylıkken götürüldüğü hastanede, halk arasında 'gevşek bebek' sendromu olarak da bilinen 'spinal musküler atrofi' (SMA) hastalığı tanısı kondu.

Günden güne kasları eriyen minik Ali Osman'ın sağlığına kavuşabilmesi için, yurt dışında 2 yaş altındaki çocuklara uygulanan ve dünyada en pahalı tedavi olarak bilinen 'gen' tedavisinin uygulanması gerekiyor.

Ali Osman'ın tedavi olabilmesi için gereken 1 milyon 800 bin euroyu toplayabilmek amacıyla kampanya başlatan aile, şimdiye kadar 1 milyon 80 bin euro topladı.

Ali Osman'ın tedavi kampanyasına destek olmak için Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir iş yerine koyulan kumbara ise iki hafta önce kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis Ali Osman Sari için operasyon başlattı.