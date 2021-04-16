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    Yakalayın cezasını verin: SMA hastası 20 aylık i için toplanan parayı çaldı!

    SMA hastası 20 aylık i'ye destek olmak için d'a bir iş yerine konulan yardım kumbarası çalındı. Polis, kameradan belirlediği hırsızı yakalamak için operasyona start verdi...

    Sari operasyon

    Bursa'da iki yıl önce evlenen (27) ve (38) Sari çiftinin bebekleri 'a, 6 aylıkken götürüldüğü hastanede, halk arasında 'gevşek bebek' sendromu olarak da bilinen 'spinal musküler atrofi' (SMA) hastalığı tanısı kondu.

    Günden güne kasları eriyen minik Ali Osman'ın sağlığına kavuşabilmesi için, yurt dışında 2 yaş altındaki çocuklara uygulanan ve dünyada en pahalı tedavi olarak bilinen 'gen' tedavisinin uygulanması gerekiyor.

    Ali Osman'ın tedavi olabilmesi için gereken 1 milyon 800 bin euroyu toplayabilmek amacıyla kampanya başlatan aile, şimdiye kadar 1 milyon 80 bin euro topladı.

    Ali Osman'ın tedavi kampanyasına destek olmak için 'ın ilçesindeki bir iş yerine koyulan kumbara ise iki hafta önce kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis i için operasyon başlattı.

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    Haberler Yaşam Yakalayın cezasını verin: SMA hastası 20 aylık Ali Osman Sari için toplanan parayı çaldı!