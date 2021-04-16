Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti: Oğlu sinir krizi geçirdi (Yaşam haberleri)

    Ortaca'da (39), bir otelin bahçe işlerini yapmak için traktörüyle yola çıktı. Ancak 2 çocuk annesi, sulama kanalına devrilerek hayatını kaybetti. Eve dönmeyen annesini aramaya başlayan , köylülerden acı haberi aldı. Olay yerinde giden 17 yaşındaki genç, annesinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi.

    Ana acı

    Muğla Ortaca'da Arzu Oruç (39), bir otelin bahçe işlerini yapmak için traktörüyle yola çıktı. Ancak 2 çocuk annesi, sulama kanalına devrilerek hayatını kaybetti. Eve dönmeyen annesini aramaya başlayan Uğur Oruç, köylülerden acı haberi aldı. Olay yerinde giden 17 yaşındaki genç, annesinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi.

    VAHŞİ CİNAYETE MÜEBBET
    Muğla'da     boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, geçen yıl sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı (24) 37 bıçak darbesiyle öldürdü. Savcı, zanlı hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet istedi.

    PARMAK İZİYLE DOLANDIRDILAR
    İstanbul Sultanbeyli'de hurda toplayarak geçimini sağlayan İsa Uzğuç, sokakta tanıştığı hamile ve evsiz olduğunu söyleyen genç kadına yardımcı olmak için kalacak yer buldu. Kısa süre sonra genç kadının arkadaşları ortaya çıktı. Uzğuç'a iş verecekleri iddiasıyla önceden hazırladıkları evraklara parmak bastırttı. Talihsiz hurdacıya, 300 bin liralık vergi borcu çıktı.

        KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ
        Konya'da,         sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in (20) dosyası Yargıtay'a gönderildi. Şeker'in avukatı Emrah Daylan, "Karara itiraz edeceğiz. Bizim hapis cezasındaki indirim talebimiz de reddedildi" dedi.

        BİR TALİHLİYE 19.9 MİLYON
        6 bilen bir kişi , 19 milyon 944 bin lira kazandı. 5 bilenler 24 bin 75'er lira, 4 bilenler 493'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

        MOOREL VERDİ
        İngiltere'nin 2014-2017'de Türkiye Büyükelçiliği'ni yapan Richard Moore, yine gündeme geldi. Koyu bir Beşiktaşlı olan Moore, İngiliz İstihbaratı SIS'in başına geçtikten sonra da Türkiye'ye olan ilgisini kesmedi. Ramazan nedeniyle İngilizce mesaj gönderdi. Ama "Bay PEPE-düş doktoru" adlı takipçinin, "Türkçe yaz riçırd" çağrısını dinledi. Gülümseyen gözler ve yüzle "Ramazan ayınız mübarek olsun" dedi. Moore'u herkes takdir etti. En çok da Beşiktaşlılar, "Seni özledik Moore" diye kendisine selamlarını iletti.

        ROMANO GİBİ!
        İtalyan medyası, 1977'de Salento'da 6 yaşında kaçırılan Mauro Romano'nun Dubai Şeyhi Muhammed Al Habtoor olduğu iddiasını manşete taşıdı. Romano'nun annesi Bianca Colaianni, Al Habtoor'un elinde ve kaşındaki yaralarla oğlu Mauro Romano'nun yaralarının aynı olduğunu belirtti. DNA istedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam Muğla'da Arzu Oruç sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti: Oğlu sinir krizi geçirdi (Yaşam haberleri)