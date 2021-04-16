Muğla Ortaca'da Arzu Oruç (39), bir otelin bahçe işlerini yapmak için traktörüyle yola çıktı. Ancak 2 çocuk annesi, sulama kanalına devrilerek hayatını kaybetti. Eve dönmeyen annesini aramaya başlayan Uğur Oruç, köylülerden acı haberi aldı. Olay yerinde giden 17 yaşındaki genç, annesinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi.
VAHŞİ CİNAYETE MÜEBBET
Muğla'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, geçen yıl sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı (24) 37 bıçak darbesiyle öldürdü. Savcı, zanlı hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet istedi.
PARMAK İZİYLE DOLANDIRDILAR
İstanbul Sultanbeyli'de hurda toplayarak geçimini sağlayan İsa Uzğuç, sokakta tanıştığı hamile ve evsiz olduğunu söyleyen genç kadına yardımcı olmak için kalacak yer buldu. Kısa süre sonra genç kadının arkadaşları ortaya çıktı. Uzğuç'a iş verecekleri iddiasıyla önceden hazırladıkları evraklara parmak bastırttı. Talihsiz hurdacıya, 300 bin liralık vergi borcu çıktı.