MOOREL VERDİ

İngiltere'nin 2014-2017'de Türkiye Büyükelçiliği'ni yapan Richard Moore, yine gündeme geldi. Koyu bir Beşiktaşlı olan Moore, İngiliz İstihbaratı SIS'in başına geçtikten sonra da Türkiye'ye olan ilgisini kesmedi. Ramazan nedeniyle İngilizce mesaj gönderdi. Ama "Bay PEPE-düş doktoru" adlı takipçinin, "Türkçe yaz riçırd" çağrısını dinledi. Gülümseyen gözler ve yüzle "Ramazan ayınız mübarek olsun" dedi. Moore'u herkes takdir etti. En çok da Beşiktaşlılar, "Seni özledik Moore" diye kendisine selamlarını iletti.

ROMANO GİBİ!

İtalyan medyası, 1977'de Salento'da 6 yaşında kaçırılan Mauro Romano'nun Dubai Şeyhi Muhammed Al Habtoor olduğu iddiasını manşete taşıdı. Romano'nun annesi Bianca Colaianni, Al Habtoor'un elinde ve kaşındaki yaralarla oğlu Mauro Romano'nun yaralarının aynı olduğunu belirtti. DNA istedi.