Yeniden bir savaş olsa yine gidebileceğini belirten 69 yaşındaki İsmail Uktan, "Kıbrıs 1'inci ve 2'inci Barış Harekatı'na katıldım. Sık sık şehitliklere geliyorum. Mahallemde de şehitlikler var. Onları da sık sık ziyaret ediyorum. Kıbrıs'a da gittim. Şehit arkadaşlarımı gördüm. Orada bayağı bir sıkıntı geçirdim. Savaşta vefat eden arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Bazı arkadaşlarımın isimleri yazıyordu. Onları zor buldum. Sağ olsun bizi Tuzla Belediyesi götürmüştü. Orada bayağı üzüldüm. Çünkü çatışmalarda vefat eden arkadaşlarım vardı. Tanıyordum onları. Yaralarını sardığım arkadaşlarımdan vefat edenler vardı. Onları orada görünce çok hüzünlendim. Ben de onlarla birlikteydim. Orada ben de şehit olabilirdim. Biz de canımızı her zaman vermeye şehit olamaya razıyım. Yine savaş olsa yine giderim" dedi.

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