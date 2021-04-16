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    'in sahibi 'a 'Sahte doktor' ve 'Dolandırıcı' denilince felç geçirdi

    'in sahibi , ilginç bir iddiada bulundu: Makyöz 'in televizyonda benim için söylediği 'Sahte doktor' ve 'Dolandırıcı' sözleri nedeniyle kısmi felç geçirdim… Arzu Yurter, mahkemenin aldığı karara itiraz edeceğini söyledi.

    Deniz Yusufoğlu
    Felç eden tartışma

    İstanbul Nişantaşı'ndaki 'in patronu , ünlü makyöz yüzünden felç olduğunu açıkladı.

    Aydın, Yurter'e sosyal medya ve bir televizyon kanalında kendisine 'sahte doktor' ile 'dolandırıcı' dediği için stresten kısmi felç geçirdiğini iddia eden Aydın, Yurter'in koruma kararına uymadığı iddiasıyla mahkemeye başvurarak zorlama hapis talep etti.

    Talep önce kabul edildi, ardından üst mahkemece bozuldu. Bu kez Yurter'in "Nalan Aydın doktor değildir" şikayetinin incelenmesine karar verildi. Yurter'in savcılığa Aydın'ın doktor olmadığına yönelik ispat içeren belgeler sunduğu öğrenildi.

    Yurter, "Nalan Aydın, doktor değildir ama kendisini öyle tanıtıyor. Söylediğim 'sözde doktor' ifadesi bununla bağlantılıdır. Hatalı estetikler yüzünden çok büyük ağrılar çekiyorum, yüzümdeki hatalar için operasyonlar geçiriyorum. Asıl mağdur olan benim" açıklamasında bulundu.

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    Haberler Yaşam Secret Lifting'in sahibi Nalan Aydın'a 'Sahte doktor' ve 'Dolandırıcı' denilince felç geçirdi