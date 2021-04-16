İstanbul Nişantaşı'ndaki Secret Lifting'in patronu Nalan Aydın, ünlü makyöz Arzu Yurter yüzünden felç olduğunu açıkladı.

Aydın, Yurter'e sosyal medya ve bir televizyon kanalında kendisine 'sahte doktor' ile 'dolandırıcı' dediği için stresten kısmi felç geçirdiğini iddia eden Aydın, Yurter'in koruma kararına uymadığı iddiasıyla mahkemeye başvurarak zorlama hapis talep etti.

Talep önce kabul edildi, ardından üst mahkemece bozuldu. Bu kez Yurter'in "Nalan Aydın doktor değildir" şikayetinin incelenmesine karar verildi. Yurter'in savcılığa Aydın'ın doktor olmadığına yönelik ispat içeren belgeler sunduğu öğrenildi.

Yurter, "Nalan Aydın, doktor değildir ama kendisini öyle tanıtıyor. Söylediğim 'sözde doktor' ifadesi bununla bağlantılıdır. Hatalı estetikler yüzünden çok büyük ağrılar çekiyorum, yüzümdeki hatalar için operasyonlar geçiriyorum. Asıl mağdur olan benim" açıklamasında bulundu.