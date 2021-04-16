



"YÜKSEK VAKA SAYILARINI POLİSİYE TEDBİRLER OLMADAN DÜŞÜREMEYİZ"

Ceza yemek istemeyen ve virüsle muhatap olmak istemeyen vatandaşları evlerinde kalmaya davet eden Memiş, "Erzurum olarak alarm veriyoruz. Çok yüksek oranda vaka sayılarımız var. Bu yüksek sayıları düşürmek polisiye tedbirler olmadan mümkün değil. Neden daha fazla ceza yazılıyor diye vatandaşlarımız bu ilin valisi olarak bana bir şey söylemesin. Ceza yemek ve virüsle muhatap olmak istemiyorsanız herkes evinde olsun. Ev gezmelerini mutlak surette engellemek zorundayız. Bu tedbirleri vatandaşlarımıza eziyet olsun diye yapmıyoruz. Onları korumak ve kollamak için yapıyoruz. Bir seneyi bitirdik ve az kaldı geriye kalan vatandaşlarımızı da aşıladıktan sonra bu salgından hep beraber kurtulacağız. Aşı olarak ve dikkat ederek bu salgından kurtulalım ki hem esnaflarımız açık kalsın hem de önemli fuar merkezlerimiz dolsun taşsın" ifadelerini kullandı.