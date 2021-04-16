Kıskançlık cinayeti! Daha fazla dayanamadı erkek arkadaşının katil olduğunu itiraf etti

6 Şubat 2021 tarihinde 29 yaşındaki Emrah Sakarya için kayıp müracaatı yapıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucu öldürülme şüphesi taşıyan olayın incelemesini Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği devraldı.
OLAYI DAHA FAZLA SAKLAYAMADI
Olayla ilgili defalarca irtibata geçilen Emrah Sakarya'nın arkadaşı 35 yaşındaki Defne U., olayı daha fazla saklayamayınca cinayeti itiraf etti. Maktul Emrah Sakarya'nın kayıp olmadığını, 25 yaşındaki erkek arkadaşı Ömer Böyüt tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.
İKİSİNİ DE ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Olayı itiraf eden Defne U.'dan, Ömer Böyüt'ün olay günü maktul ile kendisini Mihalgazi yolundaki ormanlık alanda gördüğü öğrenildi. Aralarında bir şey olup olmadığını sorgulayan Ömer Böyüt'ün daha sonra her ikisini de ölümle tehdit ettiği öğrenildi.