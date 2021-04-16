Kıskançlık cinayeti! Daha fazla dayanamadı erkek arkadaşının katil olduğunu itiraf etti





İKİSİNİ DE ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Olayı itiraf eden Defne U.'dan, Ömer Böyüt'ün olay günü maktul ile kendisini Mihalgazi yolundaki ormanlık alanda gördüğü öğrenildi. Aralarında bir şey olup olmadığını sorgulayan Ömer Böyüt'ün daha sonra her ikisini de ölümle tehdit ettiği öğrenildi.