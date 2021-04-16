"Yılın Basın Fotoğrafı" ödülü Sabah'ın! İşte 2021 yılının kazananları

YILIN BASIN FOTOĞRAFI ÖDÜLÜNÜ KAZANAN UĞU YILDIRIM KİMDİR?
1985 yılında Tunceli'de doğan Uğur Yıldırım, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 2008 yılında Ankara'da başladı. Anadolu Ajansı ve Hürriyet Gazetesi'nin ardından 2011 yılında Sabah Gazetesi'nde göreve başladı. Mesleğin ilk yıllarında kent gazeteciliği üzerine uzmanlaşan Yıldırım, çok sayıda belgesel fotoğraf çalışmasına imza attı. 2014 yılından bu yana İstanbul'da Sabah Gazetesi Haber Merkezinde görev yapan Yıldırım, başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın farklı noktalarında savaş-çatışma alanları ve kriz bölgelerinde çalıştı.
Meslek hayatında dünyanın önemli olaylarını haberleştirme ve fotoğraflama şansı bulan Yıldırım, bugün halen savaş ve sonrasında ortaya çıkan insani sorun/sonuçlara odaklanan haber ve fotoğraf projeleri üzerlerinde çalışıyor.
İŞTE ÖDÜL ALAN KARELER;
Yılın Basın Fotoğrafı
Uğur Yıldırım / Sabah Gazetesi
Yılın Haber Fotoğrafı
Ümit Bektaş / Reuters
Haber Fotoğrafı İkincisi
Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi
Haber Fotoğrafı Üçüncüsü
Süreyya Mümtaz Kurt / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıfır Atık Özel Ödülü
Selahattin Sönmez / Hürriyet Gazetesi
Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı
Umutcan İşledici / İHA
Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi
Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA
Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü
Metin Yoksu / Freelance
Spor Toto Özel Ödülü
Emre Tazegül / Freelance
Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı
Tolga İldun / Freelance (Magma Dergisi)
Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi
Murat Akbaş / Fanatik Gazetesi
Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü
Erdem Şahin / EPA
Yılın Pandemi Fotoğrafı
Ümit Bektaş / Reuters
Pandemi Fotoğrafı İkincisi
Uğur Yıldırım / Sabah Gazetesi
Pandemi Fotoğrafı Üçüncüsü
Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi
Yılın Pandemi Fotoğraf Serisi
Sedat Suna / EPA
Pandemi Fotoğraf Seri İkincisi
Can Erok / DHA
Pandemi Fotoğraf Seri Üçüncüsü
Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet Gazetesi
Sağlık Çalışanlarına Saygı Özel Ödülü
Serhat Ozan Yıldırım / DHA
YTB Özel Ödülü
Uğur Yıldırım / Sabah Gazetesi
AB Göç Özel Ödülü
Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi
AB Göç Özel Ödülü Mansiyon
Emrah Gürel / AP
SGDD ASAM Özel Ödülü
Ozan Güzelce / Milliyet Gazetesi
Yılın Foto Röportajı
Kerem Yücel / AFP
Foto Röportaj İkincisi
Uğur YILDIRIM / Sabah Gazetesi
Foto Röportaj Üçüncüsü
İsmail Coşkun / İHA
Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü
Selahattin Sönmez / Hürriyet Gazetesi
Jüri Özel Ödülü
Ümit Bektaş / Reuters
Rafet Hüner Özel Ödülü
Kerem Yücel / AFP
Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı
Ümit Bektaş / Reuters
Günlük Yaşam İkincisi
Erdem Şahin / EPA
Günlük Yaşam Üçüncüsü
Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA
Mustafa Pekcan Özel Ödülü
İsmail Coşkun / İHA
TFMD Özel Ödülü
Ünal Çam / Milliyet Gazetesi
ARA GÜLER ÖZENDİRME ÖDÜLLERİ
(Üniversite öğrencileri arasında özendirme yarışması)
Ara Güler Özendirme Ödülü
Emirkan CÖRÜT / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Ara Güler Özendirme Ödülü Mansiyon
Ozan YAZAR / Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
Ara Güler Özendirme Ödülü Seri
Fatmagül MERCAN / Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Ara Güler Özendirme Ödülü Seri Mansiyon
Emirkan CÖRÜT / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ
(Genel katılıma açık fotoğraf yarışması)
ASKA Özel Ödülü
Soner Kılınç
Türkiye Güzellikleri Birincisi
Sare Kural
Türkiye Güzellikleri İkincisi
Ali Mermertaş
Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü
Neşe Arı
Türkiye Güzellikleri Mansiyon
Meriç Aktar
Türkiye Güzellikleri Mansiyon
Ahmet Harmancı
Türkiye Güzellikleri Mansiyon
İsa Cıda
Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü
Beytullah Eleş
Türkiye Güzellikleri Etkileşim Mansiyon
Anıl Zengin