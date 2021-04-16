"Yılın Basın Fotoğrafı" ödülü Sabah'ın! İşte 2021 yılının kazananları

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını tek ve seri olarak "Pandemi" adıyla iki ayrı kategoride değerlendirildi. Pandemi kategorisinde Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş'ın tüm dünya medyasında yayınlanan, sağlık çalışanlarının zorlu koşullarını anlatan karesi birincilik ödülü kazandı. Seri dalda ise birincilik ödülünü sağlık çalışanlarının portreleri ile EPA foto muhabiri Sedat Suna'nın oldu. Yılın Basın Fotoğrafları jürisi DHA foto muhabiri Serhat Ozan Yıldırım'ın Tunceli'de filyasyon ekiplerinin çalışmalarını gösteren fotoğrafına "Sağlık Çalışanlarına Saygı" ödülü verilmesine karar verdi.

"SIFIR ATIK"A DESTEK

Yılın Basın Fotoğrafları 2021 ödüllerine geçen yılın ardından bu yıl ikinci kez "Sıfır Atık Özel Ödülü" verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"nde farkındalığa destek olmak amacı ile "Sıfır Atık Özel Ödülü" Hürriyet foto muhabiri Selahattin Sönmez'in fotoğrafına verildi. Çevre ve Doğa kategorisinde ise İHA foto muhabiri Umutcan İşledici, Adana'daki orman yangını ardından bölgeyi gösteren fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldü. Spor fotoğrafları kategorisinde birincilik, evinin çatı katında pandemi şartlarında çalışan sporcu fotoğrafı ile Tolga İldun'un oldu. ABD'de yaşanan ırkçılık karşıtı olaylar da AFP foto muhabiri Kerem Yücel'e Yılın Foto Röportajı Ödülünü getirdi.