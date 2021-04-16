Kansere yakalanan Maruf Azimov ülkesine işadamı olarak döndü

Moda dünyasında 'Max Fardan' adıyla da tanınan Maruf Azimov, 8 yıl önce 24 yaşındayken meme kanserine yakalandığını öğrendi ve ailesinden gizli tedavi olabilmek amacıyla ülkesinden ayrılarak Dubai'deki arkadaşının yanına gitti. Farklı işlerde çalışarak hastane masraflarını karşılayan ve tedavi gören Azimov, hastalığını yenmeyi başardı. Düzgün fiziğiyle moda çevrelerinin de dikkatini çeken Azimov, 2019'da Mr. Dubai yarışmasına katılarak birinci seçildi ve ardından modelliğe başladı.





TAŞKENT'TE SÜRPRİZ PROJE

Kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen, dünyaca ünlü dergilere kapak olan ve lüks markalarla işbirlikleri yapan Maruf Azimov, ülkesini de unutmadı. Modelliğin yanında ticarete de el atan Azimov, projelerini Özbekistan'da hayata geçirmeye karar verdi ve iş görüşmeleri için kısa süre önce başkent Taşkent'e döndü. Başarılı manken, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla Taşkent'te dev bir proje hayata geçireceğini ve detayları şimdilik gizli tuttuğunu açıkladı. Özbekistan'daki sevenleri, Maruf Azimov'a tebrik mesajları yağdırdı.