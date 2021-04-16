Herkes minik bebeğin sevimli fotoğrafı sanıyordu ama... Tüyler ürperten gerçek

Birçok insan hayaletlere inanmaz ancak yıllar öncesine ait fotoğraflar sosyal medyada büyük merakla takip edildi. 2005 yılında fotoğrafı çekilen bir bebeğin arkasındaki gölge dünyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor.