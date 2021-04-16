Herkes minik bebeğin sevimli fotoğrafı sanıyordu ama... Tüyler ürperten gerçek
Yıllar öncesin ait çekilen bazı fotoğraflar sosyal medyada gündeme oturdu. Fotoğraflarda sonradan fark edilen görüntüler, bilim dünyasını da hayrete düşürdü. 2005 yılında çekilen bir bebeğin fotoğrafındaki korkunç detay yıllar sonra fark edildi. Meğer görüntüdeki...
16.04.2021 06:23
- Son Güncelleme: 16.04.2021 06:23
Birçok insan hayaletlere inanmaz ancak yıllar öncesine ait fotoğraflar sosyal medyada büyük merakla takip edildi. 2005 yılında fotoğrafı çekilen bir bebeğin arkasındaki gölge dünyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor.