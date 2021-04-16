RAMAZAN İMSAKİYE
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Herkes minik bebeğin sevimli fotoğrafı sanıyordu ama... Tüyler ürperten gerçek

Yıllar öncesin ait çekilen bazı fotoğraflar sosyal medyada gündeme oturdu. Fotoğraflarda sonradan fark edilen görüntüler, bilim dünyasını da hayrete düşürdü. 2005 yılında çekilen bir bebeğin fotoğrafındaki korkunç detay yıllar sonra fark edildi. Meğer görüntüdeki...

16.04.2021 06:23 - Son Güncelleme: 16.04.2021 06:23
Herkes minik bebeğin sevimli fotoğrafı sanıyordu ama... Tüyler ürperten gerçek

Birçok insan hayaletlere inanmaz ancak yıllar öncesine ait fotoğraflar sosyal medyada büyük merakla takip edildi. 2005 yılında fotoğrafı çekilen bir bebeğin arkasındaki gölge dünyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor.

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Herkes minik bebeğin sevimli fotoğrafı sanıyordu ama... Tüyler ürperten gerçek

Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...

Herkes minik bebeğin sevimli fotoğrafı sanıyordu ama... Tüyler ürperten gerçek

Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

Herkes minik bebeğin sevimli fotoğrafı sanıyordu ama... Tüyler ürperten gerçek

Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.

Herkes minik bebeğin sevimli fotoğrafı sanıyordu ama... Tüyler ürperten gerçek