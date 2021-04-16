RAMAZANIN İLK GÜNLERİNE GÖRE TRAFİK ARTTI

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu ile bağlantı yollarında da ramazanın ilk günlerine göre trafiğin arttığı gözlendi. Özellikle Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü güzergahlarında trafik akışı yavaşladı.