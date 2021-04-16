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    • 16.04.2021 18:23
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    • 16.04.2021 18:27
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    'da kısıtlama öncesi kilitlendi! | YOL DURUMU

    Son dakika haberleri... Türkiye genelinde uygulanacak "kısmi Kapanma" doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla (16 Nisan-19 Nisan tarihleri arasında) sokak kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 'da yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı. İşte İstanbul'da güncel yol durumu...

    İstanbul'da tafik kilitlendi

    Türkiye genelinde uygulanacak "kısmi Kapanma" doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla (16 Nisan-19 Nisan tarihleri arasında) sokak kısıtlaması uygulanacak.

    Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı.

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa istikametinde herhangi bir yoğunluk oluşmazken, Avrupa-Anadolu yönünde trafik akıcı ilerledi. Akşam saatlerinde mesai bitiminin de etkisiyle trafik akışı yavaşladı.

    Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda yoğunlaşan trafik, Kozyatağı, Ataşehir ve Maltepe güzergahlarında artış gösterdi. Sahil kesiminde ise Bağdat Caddesi'nden Pendik istikametine kadar yoğunluk oluşmadığı görüldü.

    RAMAZANIN İLK GÜNLERİNE GÖRE TRAFİK ARTTI
    Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu ile bağlantı yollarında da ramazanın ilk günlerine göre trafiğin arttığı gözlendi. Özellikle Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü güzergahlarında trafik akışı yavaşladı.

        Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar da kent genelindeki fırın, semt pazarı, kuruyemişçi, market, manav ve balık tezgahlarını hareketlendirdi.

        YÜZDE 62'NİN ÜZERİNE ÇIKTI
        İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18.25 itibari ile yüzde 62'ye ulaştı.
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