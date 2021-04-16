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    • 16.04.2021 17:27
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    • 16.04.2021 17:27
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    2021 saatleri! saat kaçta?

    ? 2021 saatleri mukabele izlemek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her yıl Ramazan ayında mukabeleler televizyonlarda yayınlanıyor ve vatandaşlar da bu özel programları takip ediyor. Peki, hangi kanalda? Yanıtı haberimizde...

    takvim.com.tr
    2021 Ramazan ayı mukabele saatleri! Ramazan mukabele hangi kanalda saat kaçta?

    Ramazan ayı mukabele saatleri kaç? 2021 Ramazan mukabele hangi kanalda saat kaçta? Ramazan ayında ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar aynı zamanda mukabele saatlerini ve yayınlarını da merak ediyor. Mukabelenin kangi kanalda olduğu merak ediliyor. Peki Ramazan mukabele hangi kanalda saat kaçta? İşte detaylar!

    DİYANET TV MUKABELE PROGRAMI!

    Diyanet TV'de mukabele programı "Mukabele" Ramazan ayında her gün günde 3 kere yayınlanmaktadır. Saatleri ise aşağıdaki gibidir:

    Diyanet TV mukabele saati 1 : 15:00 (Ramazan ayında her gün)

    Diyanet TV mukabele saati 2 : 00:00 (Ramazan ayında her gün)

    Diyanet TV mukabele saati 3 : 04:47 (Ramazan ayında her gün)

    Diyanet TV'de 3 farklı zaman diliminde Mukabele takibi yapabilirsiniz. O gün hangi gün ise Kur'an-ı Kerim'in cüzünü okuyabilir, dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

    MUKABELE SADECE RAMAZAN'DA MI YAPILIR?

    Ramazan ayında Kur'ân-ı Kerîm'i mukabele tarzında okumak ve yapılan tilâveti takip etmek Hz. Resûlullah'ın (asm) ve Hz. Cebrâil'in (as) amelinden; Allah Resûlünün (asm) sünnetindendir.

        Resulullahın bu sünneti sebebiyledir ki mü'minler ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok önem verirler, hatim indirirler, hatimle teravih kılarlar ve mukabele dinlerler. Aynı sünnet ashap tarafından da yaşanmış, nesiller boyunca yaşatılmış ve nihayet günümüze kadar gelmiştir.

        Fakat mukabele sadece Ramazan'da yapılır demek değildir. Yılın her vaktinde mukabele yapılabilir.

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