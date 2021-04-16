2021 Ramazan ayı mukabele saatleri! Ramazan mukabele hangi kanalda saat kaçta?

Resulullahın bu sünneti sebebiyledir ki mü'minler ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok önem verirler, hatim indirirler, hatimle teravih kılarlar ve mukabele dinlerler. Aynı sünnet ashap tarafından da yaşanmış, nesiller boyunca yaşatılmış ve nihayet günümüze kadar gelmiştir.

Fakat mukabele sadece Ramazan'da yapılır demek değildir. Yılın her vaktinde mukabele yapılabilir.