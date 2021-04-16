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    • 16.04.2021 22:37
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    • 16.04.2021 22:48
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    'da cenaze törenine katılan 'in elinde direği kaldı

    Galatasaray Teknik Direktörü ’da eski su topu sporcusu 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal’ın cenaze törenine katıldı. Fatih Terim, cenazeyi taşıdığı sırada un direği elinde kalınca büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

    İHA
    Tabutun direği elinde kaldı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Adana'da katıldığı cenaze töreninde zor anlar yaşadı.

    Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti.

    İlhan Demirdal için düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yer aldı.

    TERİM TABUTU OMUZLADI
    Cenaze namazının ardından, Fatih Terim İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı.

    TABUTUN DİREĞİ ELİNDE KALDI
    Cenazeyi taşıdıkları sırada tabutun direği Fatih Terim'in elinde kaldı.

        Fatih Terim, direk elinde kalınca büyük şaşkınlık yaşadı.

        Daha çevredekilerin yardımı ile direk tekrardan yerine oturtuldu.

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