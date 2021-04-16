Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Adana'da katıldığı cenaze töreninde zor anlar yaşadı.
Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti.
İlhan Demirdal için düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yer aldı.
TERİM TABUTU OMUZLADI
Cenaze namazının ardından, Fatih Terim İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı.
TABUTUN DİREĞİ ELİNDE KALDI
Cenazeyi taşıdıkları sırada tabutun direği Fatih Terim'in elinde kaldı.