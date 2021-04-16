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    • Yaşam
    • 16.04.2021 17:01
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    • 16.04.2021 17:01
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    22 yaşındaki genç babası gibi inşaattan düşerek hayatını kaybetti

    'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Emre Sançar (22), hastanede hayatını kaybetti. Sançar'ın babasının da 13 yıl önce inşaattan düşme sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    DHA
    Acı son! İnşaatta çalışan genç babası gibi...

    Olay, dün Altın ilçesi Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın 6'ncı katında çalışan Emre Sançar, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü.

    YAŞAMINI YİTİRDİ
    Durumu fark eden mesai arkadaları hemen 'i aradı. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra 'nde kaldıran Sançar, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sançar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    2008'DE BABASI DA İNŞAATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞ
    Sançar'ın babası 'ın da 2008 yılında 'un ilçesinde çalıştığı inşaattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Emre Sançar'ın 'un ilçesine bağlı Çarşıköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verileceği bildirildi.

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