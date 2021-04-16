22 yaşındaki genç babası gibi inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, dün Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın 6'ncı katında çalışan Emre Sançar, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu fark eden mesai arkadaları hemen 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra Ordu Devlet Hastanesi'nde kaldıran Sançar, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sançar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

2008'DE BABASI DA İNŞAATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞ

Sançar'ın babası Mehmet Sançar'ın da 2008 yılında Burdur'un Bucak ilçesinde çalıştığı inşaattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Emre Sançar'ın Samsun'un Ayvacık ilçesine bağlı Çarşıköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verileceği bildirildi.