Her yıl Ramazan ayı boyunca milyonları ekran başına kilitleyen Nihat Hatipoğlu bu yıl yine ATV ekranlarında vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle program tedbirler çerçevesiyle gerçekleştiriliyor ve sorular zoom üzerinden alınıyor. Peki, Nihat Hatipoğlu zoom nasıl katılınır? Nihat Hatipoğlu atv.com.tr iftar ve sahur programı zoom ile katılma hakkında bilgiler...
NİHAT HATİPOĞLU PROGRAMINA ZOOM İLE NASIL KATILINIR?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu soruları Zoom üzerinden yanıtlıyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Bağlantı linki ve katılma formu doldurma bilgileri için devam ediniz;
Linke tıklayarak formda yer alan İsim, Soy isim, E-mail adresi kısımlarını tamamen doldurduktan sonra "Register" kısmına tıklayınız.
NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?
Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde ATV ekranlarında programlarına devam etmektedir.
Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.