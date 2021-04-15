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    • 15.04.2021 19:29
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    İsmini açıklamak istemeyen mahallelinin 21 bin TL’lik borcunu temizledi

    'da ismini vermek istemeyen , mahalle muhtarı aracılığı ile a borcu olanları tespit ettirerek 40 kişinin toplam 21 bin TL’lik borcunu ödedi. İşte detaylar...

    İHA
    40 kişinin toplam 21 bin TL’lik borcunu ödedi

    nın daha önceleri de mahallede muhtaç kişilere yardım yaptığını belirten 1 Nolu Erdoğdu Muhtarı Şenol Yılmaz, mahalle ına borcu olanları tek tek tespit ederek hayırsever işa insanı bildirdiklerini ifade ederek, "Hayırsever kardeşimiz her sene mahallemize destek veriyordu. Arkadaşımız bu sene değişik bir yardım yaptı. Hayırsever kardeşimiz bana gelerek 'mahalle bakkallarımıza borcu olup ödeyemeyen kardeşlerimizin borcunu kapatmak istiyoruz" dedi. Ben de bunu çok olumlu karşıladım, sevindim. Hemen bakkallarla görüşerek borcu olanların listesini temin ettim. 12 bakkalımızın defterlerini inceleyerek ihtiyaçlı arkadaşlarımızın borcunu belirledik. Daha sonra hayırsever kardeşimizi arayarak durumu kendisine bildirdim. 40 kişinin toplum 21 bin TL borcu kapanmış oldu" dedi.

    Hayırsever iş adamı mahallelinin bakkal borcunu temizledi

    Mahalle bakkalı Yüksel Ay, bakkala uzun süreden beri borcunu ödeyemeyenlerin bulunduğunu ifade ederek "Yaklaşık 1,5 yıldır borcunu ödeyemeyenler vardı. En az borcu olan 150 TL, en fazla ise bin TL. Bize 7 kişinin borcu vardı, toplam 2 bin 100 TL idi. Bin TL ödenerek borçlar kapandı. Borcunun kapadığını öğrenenler çok sevindi. Bunların bazılarının borcu kapandığından henüz haberi yok" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam İsmini açıklamak istemeyen hayırsever iş insanı mahallelinin 21 bin TL’lik bakkal borcunu temizledi