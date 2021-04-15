Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Saniye Görgülü, "Bir anda alev alev yandı. Kız da buradaydı, bağırdık çıkın diye. O da korktu çıkmadı. Üst katta da bebek vardı. Yoğun duman olunca onlarda mahsur kaldı. Oğlum da vardı. Sonra itfaiye geldi kurtardı. Bebeği ambulansa götürdüler. 5 kişi kurtarıldı. 6-7 aylık bir bebek. Şoka girdik çünkü benim çocuğumda ordaydı" diye konuştu.