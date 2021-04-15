Müslümanların oruç, ibadet ve dualarla geçirdiği Ramazan ayı bu hafta başladı. İslam alemi için son derece önemli olan cuma namazlarında hutbe okunmaktadır. Cuma namazı öncesinde camilerde okunacak olan hutbe Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Peki, bu hafta Diyanet Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte 16 Nisan Cuma hutbesi
"ŞİFA AYI RAMAZAN"
Muhterem Müslümanlar!
Sahurla berekete, oruçla sıhhate, Kur'an'la şifaya, teravihle huzura, zekâtla kardeşlerimize, itikâfla özümüze eriştiğimiz bir Ramazan ayına daha kavuştuk elhamdülillah.
Aziz Müminler!
Ramazan, sabır ve irademizle bizi takvaya eriştiren oruç ayıdır. Oruç, Rabbimizin bize bağışladığı kutlu bir nimet ve emanettir. Her yıl bize gelen bir medeniyet, bir diriliş mucizesidir. Vücudumuz, duygularımız, beynimiz ve kalbimiz oruçla yenilenir. Bedenimiz oruçla sıhhat bulur. Kişiliğimiz oruçla mayalanır. Nefsimiz oruçla terbiye olur. Ruhumuz oruçla temizlenir. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: "Kim inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır."
Kıymetli Müslümanlar!
Ramazan, varlık âlemine eşsiz bir ufuk sunan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve en çok okunduğu aydır. O Kur'an ki hayat ışığımız, gören gözümüz, çalışan kalbimizdir. Kur'an insana şifa, toplumlara şifa, medeniyetlere şifadır. O halde, Kur'an'la şifa bulalım. Yuvalarımızı ve gönüllerimizi Kur'an'la buluşturalım. Rabbimizin kelamını özenle okumaya, anlamaya ve yaşamaya çalışalım. Mukabelelerimizle Peygamberimizin sünnetini ihya edelim. İhya edelim ki Kur'an ruhumuza işlesin, Kur'an'ın aydınlığı yüzümüzü kaplasın.