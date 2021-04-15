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    • 15.04.2021 23:17
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    • 15.04.2021 23:17
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    16 Nisan 2021! Bu hafta Diyanet Cuma hutbesinin konusu nedir?

    On bir ayının sultanı Ramazan ayının ilk hutbesi tarafından yayımlandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed döneminden bu yana kılınan Cuma namazının özelliklerinden biri de, namaz öncesi hutbe okunmasıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu haftanın hutbesinin konusu "Şifa Ayı Ramazan" olarak duyuruldu. Hutbeyi okumak isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. İşte haftanın hutbesi...

    Haftanın Cuma hutbesi: Şifa Ayı Ramazan

    Müslümanların oruç, ibadet ve dualarla geçirdiği Ramazan ayı bu hafta başladı. İslam alemi için son derece önemli olan cuma namazlarında hutbe okunmaktadır. Cuma namazı öncesinde camilerde okunacak olan hutbe Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Peki, bu hafta Diyanet Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte 16 Nisan Cuma hutbesi

    "ŞİFA AYI RAMAZAN"

    Muhterem Müslümanlar!

    Sahurla berekete, oruçla sıhhate, Kur'an'la şifaya, teravihle huzura, zekâtla kardeşlerimize, itikâfla özümüze eriştiğimiz bir Ramazan ayına daha kavuştuk elhamdülillah.

    Aziz Müminler!

    Ramazan, sabır ve irademizle bizi takvaya eriştiren oruç ayıdır. Oruç, Rabbimizin bize bağışladığı kutlu bir nimet ve emanettir. Her yıl bize gelen bir medeniyet, bir diriliş mucizesidir. Vücudumuz, duygularımız, beynimiz ve kalbimiz oruçla yenilenir. Bedenimiz oruçla sıhhat bulur. Kişiliğimiz oruçla mayalanır. Nefsimiz oruçla terbiye olur. Ruhumuz oruçla temizlenir. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: "Kim inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır."

    Kıymetli Müslümanlar!

    Ramazan, varlık âlemine eşsiz bir ufuk sunan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve en çok okunduğu aydır. O Kur'an ki hayat ışığımız, gören gözümüz, çalışan kalbimizdir. Kur'an insana şifa, toplumlara şifa, medeniyetlere şifadır. O halde, Kur'an'la şifa bulalım. Yuvalarımızı ve gönüllerimizi Kur'an'la buluşturalım. Rabbimizin kelamını özenle okumaya, anlamaya ve yaşamaya çalışalım. Mukabelelerimizle Peygamberimizin sünnetini ihya edelim. İhya edelim ki Kur'an ruhumuza işlesin, Kur'an'ın aydınlığı yüzümüzü kaplasın.

        Değerli Müminler!

        Ramazan, dinimizin direği olan namazla huzur bulduğumuz aydır. Öyleyse zikrimizi, şükrümüzü, tefekkürümüzü, dua ve niyazımızı namazla artıralım. Her türlü kötülükten, hayâsızlık ve fenalıktan namazla korunalım. Yorulan ruhlarımızı, teravihle sükûnete erdirelim.

        Aziz Müslümanlar!

        Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Geliniz, infak ve sadakamızla, hayır ve hasenatımızla malımızı bereketlendirelim. Zekât ve fitremizle kardeşlerimizin derdine derman olalım. Hüzünlerini dindirip sevinçlerini çoğaltalım.

        Yüce Rabbim hepimize Kur'an'la, oruçla ve namazla dirilmeyi nasip eylesin. Hutbemi Cenâb-ı Hakkın şu emriyle bitiriyorum: "Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz."
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        Haberler Yaşam Cuma hutbesi 16 Nisan 2021! Bu hafta Diyanet Cuma hutbesinin konusu nedir?