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    • 15.04.2021 17:02
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    'de döküm sında üretimde kullanılan kazanın sı sonucu 8 işçi yaralandı

    ... 'nin ilçesinde döküm sında üretim kazanının sı sonucu 8 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Döküm fabrikasında kazan patladı: Yaralılar var

    'nin ilçesinde döküm sında üretim kazanının sı sonucu 8 işçi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Yeni Yalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren döküm fabrikasında üretim bölümündeki kazanda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Döküm fabrikasında kazan patladı: Yaralılar var

    Patlamada yaralanan 8 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    İtfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan yangını söndürdü.

    Patlama ve yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de döküm fabrikasında üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu 8 işçi yaralandı