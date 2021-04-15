Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.04.2021 17:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2021 17:40
    ABONE OL

    İş insanı İngiltere'de pandemi döneminde alınan önlemleri anlattı

    Londra merkezli ’un kurucusu ve CEO’su , pandemi döneminin ticaret hayatına etkilerini ve İngiltere’de esnafa ve şirketlere verilen devlet desteğini değerlendirdi.

    İş insanı Yaşar İngiltere'de pandemide alınan önlemleri anlattı

    'un kurucusu ve CEO'su , pandeminin ticaret hayatına etkisini ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. "Pandemi hayatımızın her alanında değişikliklere neden oldu. Bu dönemde alışveriş alışkanlıklarımızdan sosyal hayatımıza kadar birçok şey değişti. Kişisel olarak değişiklikler ticaret hayatını da değiştirdi. Korona virüs salgını ile birlikte faaliyetlerini dijital olarak sürdürebilen işletmeler karlı çıktı. Henüz dijitalleşmeyen ya da dijitalleşmelerini tamamlayamamış işletmeler de bu dönemde önemini fark ederek, hızla dijitalleştiler" dedi.

    İngiltere'de faaliyet gösteren şirketi bulunan ve yaşamını İngiltere'de sürdüren Mehmet Yaşar, devlet desteklerini açıkladı. İş insanı Yaşar "İngiltere'de küçük işletmelere salgın süresinde 50 bin sterline kadar kredi verildi. Verilen kredi devlet destekli olarak sağlandı ve bu destekten büyük küçük birçok işletme faydalandı. Kredi programı pandemiyle birlikte yürürlüğe girmişti ve 1 yıldır devam ediyor. Hibe kredileri işletmelerin başvurusu sonrasında birkaç gün içerisinde finansmana dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

    BİR YILA KADAR FAİZ ÖDEMELERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK
    Mehmet Yaşar "İngiltere'de devlet destekli kredide devletin garantör olması bankaların da endişelerini giderdi ve bankalar da bu dönemde korunmuş oldu. Kredi destek programının şartları; küçük işletmelerden bir yıla kadar ana para ve faiz ödemesi alınmayacak. Bu yönüyle de işletmelere fayda sağlayan ve bu dönemde işletmeleri koruyan bir destek oldu" açıklamalarında bulundu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam İş insanı Mehmet Yaşar İngiltere'de pandemi döneminde alınan önlemleri anlattı