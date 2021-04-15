Pianta Group'un kurucusu ve CEO'su Mehmet Yaşar, pandeminin ticaret hayatına etkisini ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. "Pandemi hayatımızın her alanında değişikliklere neden oldu. Bu dönemde alışveriş alışkanlıklarımızdan sosyal hayatımıza kadar birçok şey değişti. Kişisel olarak değişiklikler ticaret hayatını da değiştirdi. Korona virüs salgını ile birlikte faaliyetlerini dijital olarak sürdürebilen işletmeler karlı çıktı. Henüz dijitalleşmeyen ya da dijitalleşmelerini tamamlayamamış işletmeler de bu dönemde önemini fark ederek, hızla dijitalleştiler" dedi.

İngiltere'de faaliyet gösteren şirketi bulunan ve yaşamını İngiltere'de sürdüren Mehmet Yaşar, devlet desteklerini açıkladı. İş insanı Yaşar "İngiltere'de küçük işletmelere salgın süresinde 50 bin sterline kadar kredi verildi. Verilen kredi devlet destekli olarak sağlandı ve bu destekten büyük küçük birçok işletme faydalandı. Kredi programı pandemiyle birlikte yürürlüğe girmişti ve 1 yıldır devam ediyor. Hibe kredileri işletmelerin başvurusu sonrasında birkaç gün içerisinde finansmana dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

BİR YILA KADAR FAİZ ÖDEMELERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Mehmet Yaşar "İngiltere'de devlet destekli kredide devletin garantör olması bankaların da endişelerini giderdi ve bankalar da bu dönemde korunmuş oldu. Kredi destek programının şartları; küçük işletmelerden bir yıla kadar ana para ve faiz ödemesi alınmayacak. Bu yönüyle de işletmelere fayda sağlayan ve bu dönemde işletmeleri koruyan bir destek oldu" açıklamalarında bulundu.