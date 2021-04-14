Ayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Olay, Eruh ilçesine bağlı Ballıkavak köyünde meydana geldi. İbrahim T. (39) adlı çoban köyün kırsal kesimlerinde koyunlarını otlatırken, bir anda ayının saldırısına uğradı. Kaçarak ayının saldırısından kurtulan İbrahim T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar meydana geldi.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İbrahim T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN