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    • 15.04.2021 00:03
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    Ayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı

    ’te koyunlarını otlatan bir çoban ayının saldırısına uğradı. Yaralanan çoban 112 Acil Servis ekiplerince 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA
    Ayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı

    Olay, ilçesine bağlı Ballıkavak köyünde meydana geldi. İbrahim T. (39) adlı çoban köyün kırsal kesimlerinde koyunlarını otlatırken, bir anda ayının saldırısına uğradı. Kaçarak ayının saldırısından kurtulan İbrahim T.'nin nun çeşitli yerlerinde yaralar meydana geldi.

    Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve ekipleri sevk edildi. Yaralı İbrahim T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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