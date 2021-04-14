İzmir'de ikamet eden ve 1 çocuk annesi 26 yaşındaki Ceylan Tandiş 2 buçuk yıl önce evlendiği eşi ile sorunlar yaşayınca 1.5 yıl önce annesinin yanına taşındı. Tandiş bir süre sonra sosyal medya üzerinden Yaşar Ercan isimli bir kişi ile tanıştı. İddiaya göre sana ve çocuğuna bakarım diyen adama güvenen Ceylan Tandiş, Yaşar E.'nin evine taşındı. 1 ay önce birlikte yaşamaya başladılar. Ne olduysa bundan sonra oldu.

"SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI ADAM DEHŞETİ YAŞATTI"

Yaşadığı süreci SABAH gazetesine anlatan Ceylan Tandiş; "Ben ilk evliliğimi düzenli götüremedim. Eşim bize sahip çıkmadı, ilgilemedi. Çocuğuma bakmadı. Bende annemin yanına taşındım. Annemin de durumu iyi değildi. Bize bakamıyordu. 2 ay önce sosyal medya üzerinden Yaşar isimli bir adamla tanıştım. Bana evlenip boşandığını söyledi. Aramızda gönül ilişkisi oldu. 1 ay önce gelip bizi arabayla aldı Uşak'taki evine götürdü." ifadelerini kullandı.