Yüz binde 1 görülen hastalığa yakalandı! İki yıl sonra ilk defa kana kana su içti

"BİRÇOK CERRAH BU HASTALIĞI SADECE KİTAPLARDA GÖRÜR"

Akalazya hastalığının ameliyat aşamasına gelmesinin pek sık görülmediğini belirten Doç. Dr. Gömceli, "Şu anda gayet iyi ve istediği her şeyi yiyip içebiliyor. Bu ameliyatın özelliği hem kapalı olması, hem de çok nadir görülen bir hastalık. Bu hastalık yaklaşık 100 binde 1 görülüyor. Bir cerrahın belki yaşamında 1-2 kez görebileceği, birçok cerrahın da sadece kitaplarda görebileceği bir hastalık. Antalya'daki hastalarımız başka bir yere gitmeden artık kapalı, robotik yöntemle bu tür işlemleri hastanemizde yaptırabilir" diye konuştu.