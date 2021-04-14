



Beyaz ve köpüksü görüntüye sahip yapışkan bir madde olan müsilaj, Mart ayından itibaren özellikle Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nda etkili oldu. Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj yoğunluğu ise, havadan çekilen fotoğraflarla net şekilde gözlendi.