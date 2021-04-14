Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.04.2021 12:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2021 12:10
    ABONE OL

    'de balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj havadan görüntülendi

    'de balıkçıların kabusu olan deniz salyası olarak da bilinen müsilaj havadan görüntülendi. Deniz salyasının Çanakkale Boğazı'nın büyük bölümünü kapladığı görüldü.

    Balıkçıların kabusu olmuştu! Boğazda havadan görüntülendi

    Çanakkale Boğazı'nda tekne ve ağlara zarar verdiği için balıkçıların kabusu haline gelen deniz salyası olarak da bilinen müsilaj havadan fotoğraflandı.



    Beyaz ve köpüksü görüntüye sahip yapışkan bir madde olan müsilaj, Mart ayından itibaren özellikle Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nda etkili oldu. Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj yoğunluğu ise, havadan çekilen fotoğraflarla net şekilde gözlendi.

    Hobi olarak fotoğraf çeken Cihan Kurnaz'ın havadan görüntülediği müsilajın Çanakkale Boğazı'nın büyük bölümünü kapladığı görüldü.



        Müsilaj, vatandaşlarda çevre kirliliği endişesi yaratırken, balıkçıların da kabusu haline geldi.

        Denize bırakılan ağların gözlerini tıkayan müsilaj, balıkçıların avlanmasını engelleyip, teknelerin de filitrasyonla pompa sistemine zarar veriyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam Çanakkale'de balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj havadan görüntülendi