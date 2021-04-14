



"ÜLKEMİZİN YAYIN DÜNYASINA ÖNEMLİ BİR DEĞER KATACAK"

Ebubekir Şahin; "'Gerçek bilgi, doğru yorum' parolasıyla yola çıkan ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan VAV TV ülkemizin yayın dünyasına önemli bir değer katacak. Yayıncılık alanımıza sağladıkları katkı için bu değerli projeyi hayata geçirenleri tebrik ediyor, başarılı çalışmalar diliyorum" dedi.