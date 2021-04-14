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    • 14.04.2021 21:55
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    Kripto paradan elde edilen gelirle hacca gidilir mi? sordu, Prof. Dr. cevapladı

    Sosyal medya fenomeni , ekranlarında yayınlanan ' ile İftar' programında sorduğu kripto para soruyla damga vurdu. Selçuk Büyük, Nihat Hatipoğlu'na "Kripto parayla hacca gidebilir miyim?" sorusunu sordu. Hatipoğlu, "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Ama haramdır da demiyorum" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

    Kripto parayla hacca gidilir mi?

    Sosyal medyada çektiği videolar ile fenomen olan Selçuk Büyük, ATV ekranlarında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programında sorduğu soruyla sosyal medya gündem oldu.

    "ENDİŞELİYİZ BU KONUDA"
    Selçuk Büyük, "Kripto paralardan kazanılan paralarla hacca veya umreye gidebilir miyim?" sorusunu sordu.



    Hatipoğlu da "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. İçinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Endişeliyiz bu konuda. Ama haramdır da demiyorum" şeklinde yanıt verdi.



    Selçuk Büyük - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
        Haberler Yaşam Kripto paradan elde edilen gelirle hacca gidilir mi? Selçuk Büyük sordu, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı