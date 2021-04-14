Sosyal medyada çektiği videolar ile fenomen olan Selçuk Büyük, ATV ekranlarında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programında sorduğu soruyla sosyal medya gündem oldu.
"ENDİŞELİYİZ BU KONUDA"
Selçuk Büyük, "Kripto paralardan kazanılan paralarla hacca veya umreye gidebilir miyim?" sorusunu sordu.
Hatipoğlu da "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. İçinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Endişeliyiz bu konuda. Ama haramdır da demiyorum" şeklinde yanıt verdi.
Selçuk Büyük - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu