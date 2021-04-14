Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Rim el-Ali, çocukları Yusuf ve Ayşe el-Ali'yi yanına alıp, kürtaj olmak için hastaneye gitti.
Rim el-Ali, kürtaj olduğu sırada çocukları da annelerini doğum servisinde bekledi. İşlemin bitmesinin ardından Rim el-Ali, tuvalete gideceğini söyleyip, odadan çıktı.
Bu sırada uzun süre Ayşe el-Ali ile kardeşi Yusuf'un uzun süredir doğum servisinde oturduğunu fark eden hasta bakıcılar, iki çocuğun annesini aradı ancak bulamadı.