5 yaşındaki çocuğun bademciklerinin şiştiğini düşünerek hastaneye götürdüler! 150 bin çocukta bir görülen beyin sapı tümörü teşhisi konuldu

Kaynarca ilçesi Kırktepe Mahallesi'nde yaşayan Tuğçe ve Resul Köseoğlu çifti, kızları Gülsüm Sare'yi geçen yıl 24 Kasım günü bademciklerinin şiştiğini düşünerek özel bir hastaneye götürdü.
150 BİN ÇOCUKTA BİR GÖRÜLEN BEYİN SAPI TÜMÖRÜ HASTALIĞI TEŞHİS EDİLDİ
Doktorlar yaptıkları muayenenin ardından aileye, Gülsüm Sare'yi çocuk nöroloji bölümüne götürmelerini söyledi. Kızlarını, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götüren aile, burada hayatlarının şokunu yaşadı.
150 bin çocukta bir görülen beyin sapı tümörü hastalığı teşhisi konulan Gülsüm Sare'nin ailesine kısıtlı bir süreleri olduğu ve tedaviye hemen başlanması gerektiği söylendi. Cerrahi müdahale yapılamayan Gülsüm Sare Köseoğlu'nun kemoterapi ve radyoterapi yöntemiyle tedavisi devam ediyor.