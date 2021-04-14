5 yaşındaki çocuğun bademciklerinin şiştiğini düşünerek hastaneye götürdüler! 150 bin çocukta bir görülen beyin sapı tümörü teşhisi konuldu

İstanbul'da beyin üzerine iyi olan bütün hastanelere gittim ama hepsi bu hastalığın dünyada tedavisinin olmadığını, kısıtlı günümüzün olduğunu söylediler. Amerika'ya da CD'leri gönderdik, oradan da aynı cevapları aldık. Bu şekilde bir süreç var ve kimse çare bulamıyor. Bir de bu hastalığın 4 çeşidi varmış.