İstanbul Bağcılar'da tekstilci Yasemin Sönmez, (42) 2 ay görüşüp, ayrıldığı Mehmet B.'nin kendisini tehdit ve darp ettiğini iddia etti. Mehmet B.'nin iş yerindeki ve evindeki eşyaları kırıp döktüğünü belirten Sönmez, "3 çalışanımı 4 saat boyunca elinde bıçakla evde rehin aldı. Savcılığa gittik, bütün kamera kayıtlarını ve elimizdeki her şeyi verdik. Buna rağmen hiçbir sonuç alamadık" dedi.
Çalışanlarıyla birlikte ölüm korkusu yaşadığını ifade eden Sönmez, "Benden hem 1 milyon lira ve fabrikamı istedi" diye isyan etti.
Tekstil fabrikası sahibi Yasemin Sönmez, 2 ay görüştüğü Mehmet B.'nin tehditleri ve saldırıları karşısında çaresiz kaldı.
Çalışanlarıyla birlikte ölüm korkusu yaşadığını ifade eden Sönmez, "Benden hem 1 milyon lira ve fabrikamı istedi" diye isyan etti.
Tekstil fabrikası sahibi Yasemin Sönmez, 2 ay görüştüğü Mehmet B.'nin tehditleri ve saldırıları karşısında çaresiz kaldı.