İstanbul dün korkunç bir kazanın merkeziydi. Olay, TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kum yüklü hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen nedenle otomobilin üzerine devrildi.
Kamyon daha sonra bariyere çarptı. Kamyonun dorsesindeki kumlar da asfalta döküldü. O sırada kamyonun arkasında olan ve kaza nedeniyle kaçacak nokta bulamayan otomobil de kumların altında kaldı. Zamanla yarış o anda başladı. Çevredekiler ve itfaiye ekipleri, kum altındaki araca ulaşmak için uzun süre uğraştı.
BENİM ÖNÜME KIRDI
İtfaiye ekiplerinin ulaştığı otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin, feci şekilde can verdi. Hafriyat kamyonu sürücüsü Osman Salihoğlu, "Sağ taraftan geliyorum. Arkamda görgü şahitleri de var. Birden kasıtlı gider gibi sola önüme kırdı. Benim arabama vurmasıyla kamyonun dengesi kayboldu. Aracı kontrol altında tutamadım. Bir müddet önümde sürüklendi. Araç dengesini kaybedince bariyerlere vurduk. Sonrasında devrildi" dedi.
Hafriyat kamyonu sürücüsü Osman Salihoğlu, gözaltına alındı.
Kamyon daha sonra bariyere çarptı. Kamyonun dorsesindeki kumlar da asfalta döküldü. O sırada kamyonun arkasında olan ve kaza nedeniyle kaçacak nokta bulamayan otomobil de kumların altında kaldı. Zamanla yarış o anda başladı. Çevredekiler ve itfaiye ekipleri, kum altındaki araca ulaşmak için uzun süre uğraştı.
BENİM ÖNÜME KIRDI
İtfaiye ekiplerinin ulaştığı otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin, feci şekilde can verdi. Hafriyat kamyonu sürücüsü Osman Salihoğlu, "Sağ taraftan geliyorum. Arkamda görgü şahitleri de var. Birden kasıtlı gider gibi sola önüme kırdı. Benim arabama vurmasıyla kamyonun dengesi kayboldu. Aracı kontrol altında tutamadım. Bir müddet önümde sürüklendi. Araç dengesini kaybedince bariyerlere vurduk. Sonrasında devrildi" dedi.
Hafriyat kamyonu sürücüsü Osman Salihoğlu, gözaltına alındı.