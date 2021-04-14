Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 14 Nisan 2021

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Babamdan daha güzel böyek açayım!
Nesrin ile Hakan Cevizci'nin güzeli Meryem Cevizci
Yakışıklılığın tarihini yeniden yazmaya geliyorum...
Ümmi Gülsüm ile Harun Cevizci'nin yakışıklısı Enes Asaf
Babam kızıyoy aytık aynaya bakma yakışıklılığımdan evdeki aynalay çatlıyoy
Zekiye ile Tarık Yıldız'ın yakışıklısı Bora Yıldız
Amaan şu Coyana bitse de oturysak şöyle iki lafın belini kuysak kız!
Ayçin ile Şerafettin Key'in prensesleri Minel Alya Key
Babamdan daha güzel böyek açayım!
Nesrin ile Hakan Cevizci'nin güzeli Meryem Cevizci
Yakışıklılığın tarihini yeniden yazmaya geliyorum...
Ümmi Gülsüm ile Harun Cevizci'nin yakışıklısı Enes Asaf
Babam kızıyoy aytık aynaya bakma yakışıklılığımdan evdeki aynalay çatlıyoy
Zekiye ile Tarık Yıldız'ın yakışıklısı Bora Yıldız
Amaan şu Coyana bitse de oturysak şöyle iki lafın belini kuysak kız!
Ayçin ile Şerafettin Key'in prensesleri Minel Alya Key