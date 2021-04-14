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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 14 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 14 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram
    KİDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Babamdan daha güzel böyek açayım!
    ile 'nin güzeli



    Yakışıklılığın tarihini yeniden yazmaya geliyorum...
    ile Harun Cevizci'nin yakışıklısı Enes Asaf



    Babam kızıyoy aytık aynaya bakma yakışıklılığımdan evdeki aynalay çatlıyoy
    Zekiye ile Tarık Yıldız'ın yakışıklısı Bora Yıldız



    Amaan şu Coyana bitse de oturysak şöyle iki lafın belini kuysak kız!
    Ayçin ile Şerafettin Key'in prensesleri Minel Alya Key
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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 14 Nisan 2021