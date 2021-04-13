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    • 13.04.2021 13:24
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    • 13.04.2021 13:28
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    'de düşürdüğü cep telefonunu almak isteyen şahıs koltuğun arkasındaki tüfeğin tetiğine dokununca hayatını kaybetti

    'ın ilçesinde traktörün üzerindeyken düşürdüğü cep telefonunu almak isteyen  (26), kazara koltuğun arkasında bulunan tüfeğinin tetiğine dokununca kalbinden vurulup hayatını kaybetti.

    DHA
    Cep telefonunu almak isterken hayatını kaybetti

    'ün Kızılcaterzi Mahallesi'nde besicilik yapan , süt güğümlerini yükledikten sonra römorkun üzerinden traktöre geçmek istedi.

    CEP TELEFONUNA UZANIRKEN ELİ TETİĞE DOKUNDU
    Köse, bu sırada cep telefonunu düşürdü. Sergen Köse, traktör ile römorkun bağlantı noktasının olduğu bölüme düşen cep telefonunu almak için inerken eli koltuğun arkasında bulunan tüfeğin tetiğine dokundu. Ateş alan silahtan çıkan domuz kurşununun kalbine isabet ettiği Köse, kanlar içinde yere düştü.

    KURTARILAMADI
    , yaklaşık 200 metre mesafedeki ahıra gittiğinde oğlunu yaralı buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Köse, kaldırıldığı 'nde doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ Şarköy'de düşürdüğü cep telefonunu almak isteyen şahıs koltuğun arkasındaki tüfeğin tetiğine dokununca hayatını kaybetti