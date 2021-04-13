Öpüşmek oruç bozar mı? Sevgiliyi yanaktan öpmek orucu bozar mı?

Sevgiliyi yanaktan öpmek orucu bozar mı? Öpüşmek oruç bozar mı? Oruç bozan haller hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan haller hakkında bilgilendirme yapılıyor. Merak edilen konulardan birisi ise öpüşmek oruç bozar mı oldu? Orucu bozan haller haberimizde...
ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?
Nihat Hatipoğlu'nun öpüşmek orucu bozar mı sorusuna verdiği yanıt şöyle;
''Karı koca arasındaki öpüşme normal, beyinizi yolcu ederken yanağını öpüyorsunuz, 'güle güle' diyorsunuz. Eve geldiğinde karı koca birbirlerini öpebilirler, sarılabilirler... Netice itibariyle bu olağan bir şeydir. Sakıncası yok. Hz. Peygamberin buna müsaade ettiğini biliyoruz çünkü. Burada önemli olan aşırıya gitmemektir. Sakınsa iyi olur mu? Daha da iyi olur bundan sakınsa. Netice itibariyle her şeye dikkat edilmelidir. Ama sadece öpmekle oruca zarar gelmez.''
ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER NELERDİR?
1- Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,
2- Ağza gelen kusuntunun geri gitmesi,
3- Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,
4- Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,
5- İstemeyerek ağız dolusu kusmak,
6- İsteyerek, zorlayarak biraz kusmak,
7- Sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak,
8- Göze katı veya sıvı ilaç koymak veya ıslak lens takmak,
9- Gıybet etmek,
10- Rüyada ihtilam olmak,
11- Diş çukuruna ilaç koymak,
12- Çiçek, kolonya veya parfüm koklamak,
13- Morfinsiz, iğnesiz diş çektirmek,
14- Yutmadan yemeğin tadına bakmak,
15- Sakındığı halde toz ve dumanın boğazdan veya burundan içeri girmesi,