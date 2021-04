Kaza, saat 09.00 sıralarında Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Organize sanayi bölgesinde kurulu bulunan bir beyaz eşya fabrikasına işçi taşıyan Reşit Can, kullandığı 26 S 0552 plakalı otobüsle, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Akasya'ya çarptı. Raşit Can kazayı fark etmezken, otobüsün arka lastiği ve çamurluğu arasında sıkışan ali Akasya, yaklaşık 160 metre sürüklendi. Ali Akasya, otobüs, Kurtuluş Mahallesi Sarper Sokak'ta kasisten geçerken sıkıştığı yerden düştü. Raşit Can ise otobüsü Emek Mahallesi'ndeki Cihannur Sokak'a park ederek evine gitti.