

Bölgede oturan vatandaşlardan Erdoğan Çakmak, "Kıraathanede oturuyorduk. Sesi duyduk, dışarı fırladık. Bedenin otobüsün altından çıktığını gördük. Cesedi fark ettik ve tekerin altından çıktığını gördük. Arkadan gelen pikabın önüne düştü. Olayı gören sadece o. Otobüsün plakasını alıyor. Vuran kişi kaçmış. Servis aracıymış. Bizim bilgimiz bu kadar. Yukarıda ışıkların orda vurup sürükleyerek geliyor. Biz sesi duyduk çıktık, o kadarını gördük" dedi.