



'SÜREKLİ BİR ŞEYLERİ SORGULUYORDU'

Sarvinoz I.'nın işe alım süreci hakkında bilgiler veren İslam Çiftçi, "Annem ve anneanneme yardım için temizlikçi bir kadın lazımdı. Daha önce yanımızda çalışan yabancı uyruklu kadınlar oluyordu. Bir tanıdık vasıtasıyla biz bu kadına ulaştık. Pasaportunu inceledik, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Geldiği gün otogardan aldık. Konuşkan birisiydi. Sürekli bir şeyleri sorguluyordu. Sürekli evin en sakin zamanlarını soruyordu. Anneanneme yakın ilgi gösterip mal varlığını sorguluyordu. Hep onun derdindeydi. 'Altınınız var mı? Para var mı? Fakir misiniz?' gibi sorular soruyordu. Bizden bilgi almak amacıyla hepimize sorular soruyordu" dedi.