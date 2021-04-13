Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından 2 haftalık kısmi kapanma sürecine girileceğini duyurdu.

Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Seyahat kısıtlamasının da gelmesinin ardından "uçuşlar gerçekleştirilecek mi?" sorusu merak edilirken THY'den açıklama geldi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; Sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." ifadelerine yer verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN