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    • 13.04.2021 21:09
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    Seyahat kısıtlamasında uçuşlar gerçekleştirilecek mi? 'den flaş açıklama

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından 2 haftalık kısmi kapanma sürecine girileceğini duyurdu. Seyahat kısıtlamasının da gelmesinin ardından "uçuşlar gerçekleştirilecek mi?" sorusu merak edilirken 'den açıklama geldi.

    Seyahat kısıtlamasında uçuşlar gerçekleştirilecek mi?

    Başkan kabine toplantısının ardından 2 haftalık kısmi kapanma sürecine girileceğini duyurdu.

    Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

    Seyahat kısıtlamasının da gelmesinin ardından "uçuşlar gerçekleştirilecek mi?" sorusu merak edilirken 'den açıklama geldi.

    Basın Müşaviri yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; Sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Yaşam Seyahat kısıtlamasında uçuşlar gerçekleştirilecek mi? THY'den flaş açıklama