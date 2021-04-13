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    • 13.04.2021 23:27
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    • 13.04.2021 23:42
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    'ta hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı! 8 gözaltı

    Son dakika haberi... 'ta hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı. 'nin acil servisine tedaviye getirilen Y.Ö.'nün (43) yakınları, iddiaya göre kalabalık oluşturulmaması için kendilerini uyaran özel güvenlik görevlileriyle tartıştı. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri darbedilirken, acil servistesi malzemeler de zarar gördü. Olay sonrası 8 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin açıklama yapan Sivas Valisi , olaya tepki göstererek "Hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

    Sivas'ta hastaneyi savaş alanına çevirdiler

    Sivas Numune Hastanesi'nin acil servisine tedaviye getirilen bir hastanın yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi.

    Olay saat 19.30 sularında Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Ayağında kırık şüphesi bulunan Y.Ö., hastanenin acil servisine müracaat etti. Hastayla birlikte acil servise gelen yakınlarını, iddiaya göre güvenlik personeli içeride kalabalık oluşturmamaları yönünde uyardı.

    GÜVENLİK EKİPLERİNE SALDIRDILAR
    Bunun üzerine çıkan tartışmada hasta yakınları, 6 özel güvenlik elemanına saldırarak, acil servisin içerisindeki malzemelere de zarar verdi.

    Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan olay sonrasında hasta yakınlarından 2'si kadın toplam 8 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay, hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

        VALİ AYHAN: HESABI SORULACAK
        Sivas Valisi Salih Ayhan, olayın ardından Numune Hastanesine giderek bilgi aldı.

        Saldırıya uğrayan özel güvenlikçilerle görüşen Vali Ayhan olayı takip edeceklerini belirtti. Ayhan, "Kamu malına verilen zararın bedelini ödeyecekler. Ramazan'ın ilk gününün son saatlerinde yaşanılan bu çirkin olayı tasvip etmek kesinlikle mümkün değil. Bu olayı kınıyorum ve takip edeceğim. Salgın sürecinde üst düzey bir gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Adli ve idari makamlar ne gerekiyorsa gereğini yapacaktır. Emniyet, faillerin göz altında tutulması ile ilgili gerekeni hemen yaptı. Üzülmemek elde değil, 1 yıldır sağlıkçılarımızın gecesi yok gündüzü yok. Bu kadar şiddeti ve taşkınlığı hak etmiyorlar. Hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

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