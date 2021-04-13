Olay, 14 Mart Pazar günü saat 13.30 sıralarında meydana geldi. E.S. isimli Çeçen uyruklu kadın yanında iki kadınla birlikte, Fatih Eminönü otobüs duraklarından Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi.
TAKSİCİ BAŞKA PARA İSTEDİ
E.S. 30 lira karşılığında Taksim'e gitmek için taksici K.P.(30) ile anlaştı. K.P. kadına paraların eski olduğunu öne sürerek başka para vermesini istedi.
KADININ ÇANTASINDAKİ DOLARLARI ÇALDI
Bu sırada E.S. çantasından başka para çıkardı. Taksici K.P. el çabukluğu ile kadının çantasında bulunan 4 bin dolar parayı aldı. Bu sırada araç içinde arbede de yaşandı.