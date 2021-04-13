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    • Yaşam
    • 13.04.2021 14:01
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    • 13.04.2021 14:01
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    Sosyal medyada "#" rezaleti! Kan donduran paylaşımları yapan şüpheli serbest bırakıldı

    Her geçen gün daha da kontrolden çıkan sosyal medyada ‘12Nisan’, ‘’ gibi etiketlerle yapılan, kadınların tecavüze uğramasını, katledilmesini teşvik eden ve okuyanların kanını donduran paylaşımlara tepki yağdı. ’nden “Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır” açıklaması yapıldı. Son dakila gelişmesine göre Sosyal medyada "#" etiketiyle paylaşım yapan şüpheli serbest bırakıldı.

    #12 Nisan rezaletinde flaş gelişme

    'da sosyal medyada, "12 Nisan" etiketiyle kadınlar aleyhine olumsuz paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüpheli, adliyeden serbest bırakıldı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, etiketiyle olumsuz paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

    Ekiplerin yaptığı çalışmada, paylaşımda bulunan 2 şüpheli tespit edildi.

    DİĞER ŞÜPHELİ KOVİD-19 KARANTİNASINDAN ÇIKTI
    'de ikamet ettiği belirlenen yaşı küçük G. H. gözaltına alındı. Diğer şüpheli hakkında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılamadı.

    "Şaka amaçlı paylaşım yaptığını" iddia eden G. H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Sosyal medyada "#12 Nisan" rezaleti! Kan donduran paylaşımları yapan şüpheli serbest bırakıldı