Orucu bilerek bozmanın hükmü nedir? Kefaret orucu nedir, kaç gün tutulur?

Kefaret orucu nedir, kaç gün tutulur? Orucu bilerek bozmanın hükmü nedir? Ramazan ayında oruç tutan kişiler bilerek veya bilmeyerek oruçlarını bozabiliyor. Kefaret orucu gerektiren durumlar nedeniyle kefaret orucu nedir, kefaret orucu kaç gün tutulur sorusuna yanıt aranıyor. İşte kefaret orucu hakkında merak edilen bilgiler!
ORUCU BİLEREK BOZMANIN HÜKMÜ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sıkça sorulan sorular sayfası üzerinden verdiği yanıta göre Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır.
Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81).
KEFARET ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?
Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).