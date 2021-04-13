Orucu bilerek bozmanın hükmü nedir? Kefaret orucu nedir, kaç gün tutulur?

KEFARET ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).