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    • 13.04.2021 12:29
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    • 13.04.2021 12:29
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    nedir? , kaç gün tutulur?

    , kaç gün tutulur? nedir? 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında vatandaşlar oruçlarını tutarak ibadetlerini yerine getiriyor. Oruçlarını bozanlar da kefaret orucu hakkında sorgulama yapıyor. Peki kefaret orucu nedir ve kaç gün tutulur? Orucu isteyerek bozmanın hükmü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılmıştı. Orucu bilerek bozmanın hükmü hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Orucu bilerek bozmanın hükmü nedir? Kefaret orucu nedir, kaç gün tutulur?

    Kefaret orucu nedir, kaç gün tutulur? Orucu bilerek bozmanın hükmü nedir? Ramazan ayında oruç tutan kişiler bilerek veya bilmeyerek oruçlarını bozabiliyor. Kefaret orucu gerektiren durumlar nedeniyle kefaret orucu nedir, kefaret orucu kaç gün tutulur sorusuna yanıt aranıyor. İşte kefaret orucu hakkında merak edilen bilgiler!

    ORUCU BİLEREK BOZMANIN HÜKMÜ

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sıkça sorulan sorular sayfası üzerinden verdiği yanıta göre Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır.

    Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81).

    KEFARET ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

    Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).
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