Fotoğrafı sosyal medyada görünce normal yayılış alanının çok uzağında olması nedeniyle daha önce hiç görülmemiş bir tür olduğunu fark ettiğini kaydeden Kurnaz, "Normalde Türkiye'de bu türün 2 tanesi Şanlıurfa'da, diğeri ise Adana'da ve Hatay tarafında yayılış gösteriyor. Bu hayvanların hepsi en fazla 600 metreye kadar çıkan hayvanlar.
"DENİZ SEVİYESİNDEN 900 METRE YUKARIDA"
Bizim bulduğumuz hayvan daha kuzeyde yaklaşık kuş uçumu 250-300 kilometre kuzeyde yayılış gösteren bir hayvan ve yayılış gösterdiği sahada deniz seviyesine yaklaşık 900 metre yukarıda.
Türkiye'de en yüksek yerde yayılış gösteren Acanthodactylus cinsi. Göz üstü plakları 2 tane olması diğer hayvanlardan farklılık gösteriyordu. İlk görsel olarak göze çarpan farklılığı buydu. Türkiye'de yayılış gösteren Acanthodactylus hayvanlarından farklı özelliği de kuyruk altının kırmızımsı pembemsi bir renk olması" dedi.