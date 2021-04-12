Dünyada hiç olmayan bir tür olduğuna ilk defa Malatya'da olduğuna bunun isminin bizim tarafımızdan koyulduğu bir tür olduğuna karar verdik. Türümüzün adını da zaten bu uğurda bir sürü çalışması olan, bir sürü türe yeni isim kazandıran Prof. Dr. Çetin Ilgaz hocamıza ithafken 'Acanthodactylus ilgazi' olarak vermiş bulunduk" diye konuştu.