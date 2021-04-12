NASA Van Gölü oy verme nasıl yapılır? Van Gölü fotoğrafı finale kaldı!

NASA Van Gölü oy verme nasıl yapılır? Van Gölü fotoğrafının yarışmada finale kalması nedeniyle vatandaşlar finalde oy vermek istiyor. Peki, NASA Van Gölü oy verme nasıl yapılır? ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu.