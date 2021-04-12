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    • 12.04.2021 11:05
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    oy verme nasıl yapılır? Van Gölü fotoğrafı finale kaldı!

    oy verme nasıl yapılır? ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu. Bu gelişmenin ardından NASA Van Gölü fotoğrafı oy verme nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor.

    takvim.com.tr
    NASA Van Gölü oy verme nasıl yapılır? Van Gölü fotoğrafı finale kaldı!

    NASA Van Gölü oy verme nasıl yapılır? Van Gölü fotoğrafının yarışmada finale kalması nedeniyle vatandaşlar finalde oy vermek istiyor. Peki, NASA Van Gölü oy verme nasıl yapılır? ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu.

    NASA VAN GÖLÜ FOTOĞRAFI FİNALE KALDI

    NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması, bu yıl 8 Mart'ta 32 kareyle görücüye çıktı.

    Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ve "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf, finale kalan iki fotoğraf oldu.

    "earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.

    Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da destek çağrısı yaptı.

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